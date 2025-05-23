Внешний негативный шок: как торговые войны США повлияют на экономику России?

Начатые администрацией президента США Дональда Трампа торговые войны могут остановить рост экономики России. Он и так уже замедлен из-за увеличения ключевой ставки, рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Об этом сообщает URA.ru .

Не санкции со стороны стран Запада, а внешний негативный шок, ухудшение среды в связи с развязанными торговыми войнами могут оказаться причиной появления рецессии. Она, скорее всего, будет длительной, предположил эксперт. Причина в том, что запущенные Трампом процессы за короткий срок остановить не удастся.

Для РФ торговые войны приведут к уменьшению стоимости сырьевого экспорта, а также снижению его объемов. В середине 2025 года последствия действий Трампа ощутит и российская экономика.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что введенных против России санкций мало. Париж желает «раз и навсегда» задушить экономику РФ.