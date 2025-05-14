Глава МИД Франции заявил о плане «схватить за горло» и «задушить» экономику РФ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что введенных антироссийский санкций недостаточно. Он хочет «раз и навсегда задушить экономику России», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Французский министр считает, что санкционное давление на Россию надо продолжить. Он прокомментировал одобренный 14 мая 17-й пакет антироссийских санкций, заявив, что введенных ограничений слишком мало.

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что стоит готовиться к расширению санкций. В четверг он собирается поговорить на эту тему с американским сенатором Линдси Грэмом.

Барро отметил, что готовится проект о введении 500-процентных тарифов для стран, которые закупают российскую нефть. По его словам, такая мера должна «схватить Россию за горло».

Ранее ЕС начал согласование 17-го пакета санкций против России. Его хотят утвердить 20 мая.