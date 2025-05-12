ЕС начал согласование 17-го пакета санкций против России

сегодня в 12:53

В понедельник Евросоюз начал обсуждение 17-го пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить на встрече глав МИД объединения 20 мая, сообщает ТАСС .

Согласование новых ограничений в отношении РФ есть в повестке заседания комитета постоянных представителей ЕС. В документе говорится, что страны-участники объединения «рассмотрят запретительные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

Очередной антироссийский пакет санкций Еврокомиссия представила на прошлой неделе. Bloomberg сообщал, что ЕК хочет ввести ограничения в отношении 60 физлиц и компаний и 150 танкеров.

Запад хочет, чтобы новые санкции против РФ утвердили 20 мая.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что новые ограничения против РФ могут ввести в ближайшие дни, если Москва откажется принять условия перемирия на 30 дней.