Макрон: новые санкции против России могут ввести в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет антироссийских санкций могут ввести в течение нескольких дней, это случится если Москва откажется принять условия перемирия на 30 дней, сообщает РИА Новости .

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал Макрон в интервью телеканалу LCI.

По его словам, новые санкции планируется сделать гораздо жестче для экономики РФ, они должны действовать как сдерживающий фактор. Кроме того, французский лидер отметил, что готов поспособствовать проведению прямых переговоров между РФ и Украиной.

Эти заявления сделаны несмотря на то, что Киев нарушил все объявленные перемирия и все еще не отменил законодательный запрет на переговоры с Москвой.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в столицу Украины. Он там проводят переговоры так называемой «коалиции желающих».