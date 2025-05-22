За Гарвардом под запретом на иностранцев могут оказаться и другие университеты

США готовы расширить запрет на прием иностранных студентов
Политика

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм не исключила распространения ограничений на другие американские вузы после лишения Гарварда права принимать иностранных студентов, сообщает РИА Новости.

В интервью Fox News глава ведомства подтвердила, что власти рассматривают возможность аналогичных мер в отношении иных учебных заведений.

«Пусть попробуют», — заявила Ноэм, отвечая на вопрос о возможных судебных исках со стороны Гарварда после отзыва аккредитации по программе студенческих обменов.

Это заявление свидетельствует о готовности администрации ужесточить контроль над университетами, которые, по мнению властей, не соблюдают государственную политику. Ситуация вокруг Гарварда может стать прецедентом для масштабных изменений в системе высшего образования США, особенно в вопросах приёма иностранных студентов.