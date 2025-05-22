За Гарвардом под запретом на иностранцев могут оказаться и другие университеты

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм не исключила распространения ограничений на другие американские вузы после лишения Гарварда права принимать иностранных студентов, сообщает РИА Новости .

В интервью Fox News глава ведомства подтвердила, что власти рассматривают возможность аналогичных мер в отношении иных учебных заведений.

«Пусть попробуют», — заявила Ноэм, отвечая на вопрос о возможных судебных исках со стороны Гарварда после отзыва аккредитации по программе студенческих обменов.

Это заявление свидетельствует о готовности администрации ужесточить контроль над университетами, которые, по мнению властей, не соблюдают государственную политику. Ситуация вокруг Гарварда может стать прецедентом для масштабных изменений в системе высшего образования США, особенно в вопросах приёма иностранных студентов.