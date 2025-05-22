Гарвард потерял право обучать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США под руководством Кристи Ноэм приняло беспрецедентное решение об отзыве у Гарвардского университета аккредитации в Программе студенческих и обменных виз, сообщает РИА Новости .

Это означает, что один из старейших и престижнейших университетов Америки теряет право принимать иностранных студентов, а уже обучающиеся там иностранцы вынуждены будут переводиться в другие учебные заведения для сохранения своего визового статуса.

В Гарварде решение властей назвали незаконным и политически мотивированным. Представитель университета Джейсон Ньютон заявил, что подобные меры нанесут непоправимый ущерб не только университету, но и всей американской академической системе, подорвав многолетние исследовательские программы и международное сотрудничество.

Конфликт между федеральным правительством и Гарвардом назревал давно. Ещё в начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях, включая отказ выполнить решение Верховного суда о запрете расовой дискриминации при приёме студентов, снижение образовательных стандартов и неподчинение требованиям о защите еврейских студентов на фоне антиизраильских протестов.

Особую остроту ситуации придает ближневосточный контекст. После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в кампусах американских университетов, включая Гарвард, начались массовые протесты. Администрация вуза заняла нейтральную позицию, что было расценено властями как попустительство антисемитским выступлениям. В ответ правительство не только лишило Гарвард аккредитации, но и заморозило многомиллиардное финансирование.

Последствия этого решения могут быть катастрофическими для университета. Более пяти тысяч иностранных студентов, включая обладателей виз F-1, оказались перед необходимостью срочного перевода в другие вузы. Под угрозой оказались многолетние исследовательские проекты и репутация Гарварда как мирового образовательного центра.

Университет готовит судебный иск, настаивая на том, что действия властей нарушают принципы академической свободы. Однако в Вашингтоне уже звучат призывы распространить подобные меры и на другие престижные университеты, что может привести к кардинальной перестройке всей системы высшего образования в США.

Этот беспрецедентный случай ставит под вопрос традиционную автономию американских университетов и демонстрирует готовность федерального правительства жестко вмешиваться в академическую сферу. Исход противостояния между Гарвардом и властями может определить будущее не только этого легендарного университета, но и всей системы высшего образования в США.