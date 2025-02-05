За 30, 60 или 90 дней: американцы готовятся полностью вывести войска из Сирии

NBC: США готовят планы по полному выводу своих вооруженных сил из Сирии

Пентагон приступил к составлению плана, согласно которому вооруженные силы США полностью будут выведены из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

План начали разрабатывать после того, как американский президент Дональд Трамп заинтересовался идеей вывода войск из Сирии.

Минобороны США хочет вывести все американские силы из республики за 30, 60 или 90 дней.

При этом некоторые чиновники считают, что если США выведут свою армию из Сирии, то курдские формирования «Сирийских демократических сил» (СДС) останутся без поддержки. Из-за этого СДС перестанут предоставлять охрану тюрьмам и лагерям беженцев.

Ранее стало известно, что в Сирии начали законодательную реформу. Также там назначили временного президента.