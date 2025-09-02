Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые сопровождает его в поездке в Китай

Дочь Ким Чжу Э впервые сопровождает северокорейского лидера Ким Чен Ына в его рабочей поездке в Китай, сообщает южнокорейское издание Yonhap . Yonhap

На опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) кадре видно, как власти Китая встречают прибывшую на поезде делегацию КНДР во главе с Ким Чен Ыном. При этом за спиной председателя Госсовета КНДР стоит его дочь.

Северокорейский лидер прибыл в столицу Китая во вторник около 16:00 по местному времени или в 11:00 по Москве.

