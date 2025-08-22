сегодня в 17:31

КНДР впервые показала репортаж об участии корейцев в боях в Курской области

Центральное телевидение Кореи впервые опубликовала репортаж об участии северокорейских военнослужащих в освобождении от ВСУ Курской области.

Сюжет, длившийся около 20 минут, был показан в рамках мероприятий, посвященных памяти 101 северокорейского солдата, погибшего в ходе операции. Правительство КНДР впервые озвучило число погибших соотечественников в России.

На опубликованных кадрах запечатлены боевые действия, в которых солдаты из Северной Кореи уничтожают украинские танки и сбивают вражеские беспилотники. Также показаны их участие в штурмах боевых позиций противника.

Первыми видео посмотрели высшие руководители КНДР во время концерта, организованного в Пхеньяне для северокорейских офицеров и солдат, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовали командиры, военнослужащие и семьи погибших.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время церемонии назвал военных «героями, которые принесли славу нации».