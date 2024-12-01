Yomiuri: в Японии обсуждают создание «азиатского НАТО»
Япония и США могут создать военный блок
Япония и США могут создать военный блок по типу НАТО с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает RT.
Идею создания «азиатской версии НАТО» рассматривает правящая Либерально-демократическая партия, указано в публикации.
В связи с этим по указанию главы японского кабмина Сигэру Исибы начал работу специальный орган.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Токио изучить ядерную доктрину Москвы на фоне информации о развертывании ракетных подразделений США в Японии.