Yomiuri: в Японии обсуждают создание «азиатского НАТО»

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Япония и США могут создать военный блок

Япония и США могут создать военный блок по типу НАТО с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает RT .

Идею создания «азиатской версии НАТО» рассматривает правящая Либерально-демократическая партия, указано в публикации.

В связи с этим по указанию главы японского кабмина Сигэру Исибы начал работу специальный орган.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Токио изучить ядерную доктрину Москвы на фоне информации о развертывании ракетных подразделений США в Японии.