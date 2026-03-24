Ynet: США хотят объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля

Американское руководство планирует объявить о завершении войны с Ираном 9 апреля, сообщает RT со ссылкой на Ynet.

«Вашингтон установил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что переговоры двух сторон состоятся в конце этой недели в Пакистане. По словам источника, прекращение войны к этой дате позволит американскому президенту Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости, «чтобы получить Премию Израиля».

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

