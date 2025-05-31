Yle: финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета

В Финляндии депутата российского происхождения Ивана Девяткина, получившего место в городском совете Лаппеенранты, исключили из фракции партии Левый союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

Девяткина избрали в горсовет Лаппеенранты в апреле этого года. При этом сначала он баллотировался от социал-демократов, но партия исключила его по причине того, что мужчина не смог «четко осудить» СВО.

После этого он и избрался в горсовет от Левого союза. Теперь же фракция партии исключила Девяткина из своего состава. Она связала это с «неподобающим поведением» мужчины, которое «противоречит ценностям партии».

Несмотря на это, Девяткин не расстраивается и не собирается прекращать политическую деятельность. Он хочет создать свою собственную фракцию в горсовете.

Девяткин стал известен после того, как открыто выступил против закрытия российско-финской границы.

Ранее офпред МИД России Мария Захарова посмеялась над инициативой правительства Финляндии в установлении камер с искусственным интеллектом на русско-финской границе.