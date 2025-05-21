«А медведей?»: Захарова высмеяла идею финнов поставить камеры с ИИ на границе с РФ

Стоит отметить, что в правительстве Финляндии действительно предложили использовать особые камеры для наблюдения за границей с Россией. В Суоми отметили, что в работу должны запустить камеры со встроенным ИИ, который будет выявлять тех, кто приближается к границе.

Официальный представитель русского Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла данное предложение. Реакцию на заявление она дала в своем Telegram-канале, уточнив, сможет ли такая камера распознать медведя и как продвигаются работы по строительству забора, который ранее финны также планировали установить на границе.

«А медведей? Кстати, забор-то построили?», — заявила дипломат.