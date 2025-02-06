Yle: финский подросток незаконно пересек границу с Россией

Финского подростка задержали российские пограничники
Политика

Финского подростка задержали российские пограничники, сообщает РБК со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Инцидент произошел в районе российского пункта пропуска Светогорск. Пограничная служба ведет расследование, указано в сообщении.

Родственники несовершеннолетнего обеспокоены его задержанием. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее власти Финляндии инициировали закон о насильственном выдворении беженцев с территории страны.