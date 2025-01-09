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Финляндия намерена продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии выступило за продление действия закона о выдворении беженцев на государственной границе с Россией, вступивший в силу 22 июля прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД разработало законопроект о продлении срока действия закона о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом», — говорится в сообщении.

По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве «инструмента влияния» другие государства. Правительство Финляндии планирует вынести законопроект на рассмотрение парламента в апреле, уточняет МВД.

Закон позволяет Хельсинки выдворять беженцев на определенной части российско-финляндской границы. При этом власти Финляндии ни разу не воспользовались им с июля 2024 года.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае конфликта с Россией.