Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют в случае конфликта России и НАТО

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае конфликта с РФ, сообщает РИА Новости .

«Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <…> искалечит Финляндию несколькими „Орешниками“ и тактическим ядерным оружием, » — заявил он в соцсети X.

Он отметил, что Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать при таком развитии событий.

По его словам, в случае вооруженного столкновения в Северной Европе, не будет сухопутной войны, а будут только потерпевшие поражение страны.

Российский президент Владимир Путин на саммите ВЕЭС заявил, что Россия всегда совершает зеркальные ответы на удары по ее территории и при возникновении необходимости снова может использовать новейший «Орешник».