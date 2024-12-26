Путин: РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Российский президент Владимир Путин на саммите ВЕЭС заявил, что Россия всегда совершает зеркальные ответы на удары по ее территории и при возникновении необходимости снова может использовать новейший «Орешник», сообщает Кремль .

«Против нас используют определенное оружие. Мы используем такое же. <…> Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, то мы, конечно, его используем», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что совершенно не скрывает, что таких систем, как «Орешник», у России пока не много, но это оружие уже поставлено на серийное производство.

Москва может в любой момент использовать «Орешник», когда посчитает это необходимым, но спешить с данными действиями не планирует.

Ранее Путин заявил, что Байден еще в 2021 году предлагал ему отсрочить вопрос вступления Украины в НАТО.