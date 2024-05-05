Yle: финские власти хотят построить завод по производству тротила

сегодня в 23:17

На фоне сильной нехватки взрывчатых веществ в Европе финские власти хотят в срочном порядке построить у себя в стране завод по производству тротила, пишет ТАСС со ссылкой на общественный вещатель Yle.

«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — сказал глава Минобороны страны Антти Хяккянен.

Хельсинки, по его словам, заявил союзникам о важности скорейшего решения этого вопроса. Мотивировал он это проводимой на Украине российской СВО.

Yle сообщает, что единственный в Европе тротиловый завод находится в Польше, однако уровень его производства отстает от спроса.