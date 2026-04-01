WSJ: третий американский авианосец США направляется на Ближний Восток

Американский авианосец USS George H.W. Bush и сопровождающие его военные корабли направляются на Ближний Восток, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

«В регионе он присоединится к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford», — говорится в сообщении.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность состоянием авианосца USS Gerald R. Ford после пожара в начале марта. Он прибыл в порт на Крите.

Авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операции у берегов Ирана, покинул Ближний Восток и прибыл на остров Крит в Средиземном море. В ведомстве опасаются, что на борту могут быть серьезные неисправности, причины которых пока не установлены.

