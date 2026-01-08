WSJ: Трамп захотел сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Также глава Белого дома планирует взять под контроль венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

Из материала следует, что США могут частично взять под контроль PDVSA, в том числе покупку и продажу значительной части нефти госкомпании, включая совместные проекты с Chevron.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства в рамках сделки по продаже нефти. Речь идет о сельхозпродукции, лекарствах, медоборудовании и оборудовании для электросетей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.