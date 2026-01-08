Трамп: Венесуэла в рамках «сделки по нефти» будет закупать только продукцию США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства в рамках сделки по продаже нефти, пишет РИА Новости .

«Мне только что сообщили, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки», — написал он в соцсети Truth Social.

Отмечается, что закупки будут включать сельхозпродукцию, лекарства, медицинское оборудование и оборудование для электросетей американского производства.

3 января 2026 года США атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили, затем вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине, расположенном в южной части Нью-Йорка.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям.

