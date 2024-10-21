WSJ: Трамп угрожал Путину ударить по центру Москвы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве из-за Украины. С таким заявлением он выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal, пишет РИА Новости .

Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — приводятся его слова.

Он также сказал Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

Подробности этого разговора, а также то, когда он состоялся не уточняются.

Ранее сообщалось, что Украина может получить приглашение о вступление в НАТО от президента США Джо Байдена в его переходный период, если на ноябрьских выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис.