WSJ: Трамп требует от Евросоюза ввести пошлины на импорт из Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа пытается добиться от Евросоюза введения пошлин на импорт товаров из Китая. Но пока у главы США не получается достичь желаемого, рассказали Wall Street Journal источники, которые знакомы с ситуацией, сообщает РИА Новости .

23 мая Трамп сказал, что недоволен сложностями в ведении дел с Брюсселем. Он хочет ввести пошлины на товары из Евросоюза с 1 июня.

WSJ пишет, что советники Трампа высказывали недовольство чиновникам из Евросоюза. Их не устроило, что переговоры начали проходить медленнее, поскольку у членов блока разные приоритеты. Страны ЕС медленно взаимодействуют друг с другом, что раздражает президента США.

Когда Трамп выдвигал требования к Евросоюзу, политики отказывались им следовать. ЕС не планирует менять налог на добавленную стоимость, а также вносить нововведения в области здравоохранения и цифровых технологий.