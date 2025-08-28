WSJ: Трамп принимает решения единолично, никто не может на него повлиять

Американский президент Дональд Трамп принимает большую часть решений единолично. В окружении главы государства отсутствуют люди, которые могут как-либо повлиять на его действия, пишет The Wall Street Journal (WSJ) на основании бесед с бывшими и нынешними работниками администрации США, сообщает ТАСС .

Во время первого президентского срока Трампа окружающие его чиновники могли сдержать порывы и повлиять на принятие ключевых решений, которые затрагивают пошлины и миграционную политику. Однако сейчас главу США больше почти не окружают люди, которые могут его переубедить.

«Думаю, он понимает, что мало что способно помешать ему сделать то, что он хочет», — сказал экс-советник президента США по законотворческой деятельности Марк Шорт.

Историк Дуглас Бринкли считает, что Трамп хочет установить контроль над всеми ведомствами Соединенных Штатов.

Президент США пытается показать всем, что он главный.