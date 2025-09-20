сегодня в 19:42

WSJ: Трамп хочет устроить переговоры с лидером Сирии и Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с действующим сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что республиканец также может встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Эта возможная встреча станет первой во время действия второго президентского срока Трампа.

Однако даты переговоров еще не названы.

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Трампа и Зеленского может состояться в Нью-Йорке на следующей неделе. обсудят урегулирование украинского кризиса.