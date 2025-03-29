WSJ: Трамп хочет контролировать украинскую экономику

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Администрация американского президента Дональда Трампа хочет, чтобы Украина подписала соглашение, которое позволит США взять под контроль главные экономические проекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Wall Street Journal (WSJ), журналисты которого ознакомились с проектом документа.

Согласно ему, Соединенные Штаты смогут первыми принимать участие в инфраструктурных проектах, программе по добыче полезных ископаемых. Среди них будут редкоземельные металлы, а также строительство портов.

Управление фондом будет находиться в руках у США. Часть прибыли отправится на то, чтобы погасить предоставленную Украине военную помощь.

Власти страны боятся, что, согласно договору, стране нельзя будет сотрудничать с иными инвесторами. По мнению аналитиков, новые требования Соединенных Штатов могут привести к росту напряженности между странами.

Ранее The Spectator писал, что Зеленский не сможет отказаться от сделки по минералам с президентом США Дональдом Трампом.