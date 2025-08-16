WSJ: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп сказал в разговоре с главами государств Евросоюза, что готов предоставить «гарантии безопасности» Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал WSJ.

Ранее CNN писало, что Трамп обсуждал с европейскими лидерами вероятные гарантии безопасности для Украины. Обговаривался механизм, похожий на пятую статью устава НАТО. Он бы активировался при поддержке Соединенных Штатов и государств ЕС после заключения мирного соглашения.

Примечательно, что НАТО не будут задействовать в подобных гарантийных механизмах. Точные детали предложения и способы их воплощения в жизнь по-прежнему неизвестны.

Путин и Трамп встретились в американском Анкоридже на Аляске 15 августа. Они участвовали в переговорах в формате «три на три». Встреча длилась практически три часа.