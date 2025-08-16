CNN: США обсудили с ЕС гарантии для Украины «по типу статьи 5» Устава НАТО

После российско-американского саммита президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими лидерами возможные гарантии безопасности для Украины. Речь шла о механизме, похожем на пятую статью устава НАТО, который мог бы действовать при поддержке США и Европы после заключения мирного соглашения, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп сначала полчаса беседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским наедине, а затем к их разговору присоединились руководители стран НАТО и Европейского Союза.

Согласно информации телеканала, во время разговора с Трампом обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5, при поддержке США и Европы в контексте возможного мирного договора. При этом НАТО не планирует участвовать в этих гарантийных механизмах. Конкретные детали предложения и методы реализации таких гарантий пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что саммит России и США состоялся в Анкоридже на Аляске 15 августа. Президенты Путин и Трамп провели закрытые переговоры в формате «три на три», которые длились почти три часа. После саммита главы государств дали совместную пресс-конференцию, тезисно обозначили темы, которые обсуждались, но не стали отвечать на вопросы журналистов.