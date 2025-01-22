WSJ: спецпосланник США Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине
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Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от решения американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, а также не будет участвовать в будущих переговорах с Россией, сообщает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп дал спецпосланнику Киту Келлогу 3 месяца на урегулирование конфликта на Украине. При этом процесс может усложниться тем, что президент США хочет лично контролировать переговоры с Кремлем.
«Трамп наслаждается его компанией и видит в нем яростно преданного парня, но он (Келлог-ред.) никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику», — заявил газете Wall Street Journal бывший коллега нового спецпосланника.
Собеседник американского издания отметил, что Келлог точно не станет выдвигать предложений, которые противоречили бы тому, что думает Трамп.
По словам экс-коллег Келлога, он никогда не был дипломатом. Однако его военный опыт может оказаться значимым для республиканца, поскольку президент США анализирует возможные последствия продолжения или прекращения помощи Киеву.