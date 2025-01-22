WSJ: спецпосланник США Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от решения американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, а также не будет участвовать в будущих переговорах с Россией, сообщает РИА Новости .

Ранее Дональд Трамп дал спецпосланнику Киту Келлогу 3 месяца на урегулирование конфликта на Украине. При этом процесс может усложниться тем, что президент США хочет лично контролировать переговоры с Кремлем.

«Трамп наслаждается его компанией и видит в нем яростно преданного парня, но он (Келлог-ред.) никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику», — заявил газете Wall Street Journal бывший коллега нового спецпосланника.

Собеседник американского издания отметил, что Келлог точно не станет выдвигать предложений, которые противоречили бы тому, что думает Трамп.

По словам экс-коллег Келлога, он никогда не был дипломатом. Однако его военный опыт может оказаться значимым для республиканца, поскольку президент США анализирует возможные последствия продолжения или прекращения помощи Киеву.