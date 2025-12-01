WSJ: ситуация с гарантиями безопасности для Украины не прояснилась

Вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны стран Запада все еще не решен после переговоров представителей Вашингтона и Киева в штате Флорида, в США, которые прошли 30 ноября. Об этом рассказали источники The Wall Street Journal (WSJ), сообщает ТАСС .

На встрече 30 ноября обсуждались несколько тем. Среди них возможность организации выборов на Украине и вопросы, связанные с территориями.

Вопрос о гарантиях безопасности для Киева тоже поднимали. Но эта тема до сих пор не решена.

Ранее сообщалось, что на встрече стороны рассматривали условия официального признания Крыма и Донбасса российскими территориями, уменьшения численности ВСУ в два раза, запрет на размещение войск НАТО и стратегических вооружений, а еще заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях России. При этом ЕС предлагает и иные условия. Среди них сохранение численности ВСУ в 800 тыс. солдат, а также разделение электричества с Запорожской АЭС между РФ и Украиной под контролем МАГАТЭ.

