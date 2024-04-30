WSJ: планировщики НАТО считают маловероятным нападение РФ на соседей

Планировщики Североатлантического альянса считают, что прямое вторжение РФ в соседнюю страну, которая является членом НАТО, в ближайшем будущем маловероятно, сообщает РБК .

The Wall Street Journal пишет, что при этом ряд военных чиновников и не исключил возможности нападения России на указанные страны через несколько лет. Они высказали опасения, что РФ может спровоцировать конфликт в соседних государствах.

Издание уточнило, что войска альянса из 14 стран в марте на учениях Crystal Arrow в Латвии провели отработку сценария пересечения ВС РФ границы с балтийской республикой. Маневры должны были показать, что НАТО готово защитить страны-члены блока, находящиеся около российской границы.

Также в начале весны председатель военного комитета альянса Роб Бауэр отметил, что НАТО не видит признаков того, что РФ планирует напасть на страну, входящую в блок.