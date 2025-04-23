WSJ: Париж и Лондон открыты для сценария, при котором Киев лишится территорий

Британские и французские чиновники «открыты для сценария», при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что британские и французские чиновники открыты для такого сценария в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

При этом, как пишет издание, Париж и Лондон «предпочли бы сделку», по условиям которой Киев признает потерю территорий только «де-факто».

22 апреля американская газета The New York Post сообщила о возможной готовности Украины отказаться от 20% своей территории при условии, что Запад не признает официально присоединение этих территорий к России.

21 апреля Трамп заявлял, что в течение трех дней объявит о своем плане по урегулированию украинского конфликта. Республиканец также добавлял, что США уже успели провести плодотворные переговоры и с Россией, и с Украиной.

Тем временем Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует расчистить юридические препятствия для переговоров с Москвой.