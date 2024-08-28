WSJ: Макрон в 2018 г предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Французский президент Эммануэль Макрон просил создателя мессенджера Telegram Павла Дурова перенести головной офис Telegram в Париж. Однако бизнесмен отказался от этого, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

В прошлый раз Макрон встречался с Дуровым в 2018 году. Французский президент сделал основателю Telegram предложение во время неформального обеда. Однако бизнесмен отказался от него.

Дурова арестовали в аэропорту французской столицы 25 августа. Против него могут выдвинуть обвинения в незаконном обороте запрещенных веществ, преступлениях против детей, мошенничестве и других правонарушениях, которые пользователи совершали с использованием мессенджера.

Макрон заявлял, что дело против Дурова неполитическое. При этом некоторые эксперты считают, что основателя Telegram задержали из-за отказа передавать западным спецслужбам доступ к перепискам пользователей мессенджера.

Ранее в Сети напомнили о том, как Дуров говорил о «давлении» российских силовиков с 2013 года. Он отмечал, что в его соцсети не будет «осуществляться политическая цензура».