WSJ: команда Трампа разрабатывает новый план по завершению конфликта на Украине

По информации издания The Wall Street Journal, команда выигравшего американские выборы Дональда Трампа уже приступила к обсуждению плана по завершению конфликта на Украине. Он включает в себя несколько пунктов, сообщает Газета.ru .

Один из них включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО минимум на 20 лет. При этом США продолжат поставлять вооружение Украине, но с важной ремаркой — только из европейских стран.

«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — заявил член команды Трампа.

Еще один важный пункт — нынешняя линия фронта будет заморожена до официального окончания конфликта, а по всей ее протяженности будет объявлена демилитаризованная зона. Согласно данным источника, американцы не будут контролировать эту территорию.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поздравил по телефону Трампа с победой на выборах президента США. Он назвал общение «отличным» и добавил, что стороны договорились о развитии сотрудничества Киева и Вашингтона.