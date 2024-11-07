Зеленский провел «отличный» телефонный разговор с Трампом

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Зеленский поздравил по телефону Трампа с победой на выборах президента США

Владимир Зеленский поздравил по телефону Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает ТАСС .

«У меня был отличный разговор с президентом Трампом, я поздравил его с исторической уверенной победой», — написал политик в соцсети.

Он добавил, что стороны договорились о развитии сотрудничества Киева и Вашингтона.

Ранее Трампа поздравили с победой многие лидеры стран и политики.

Трамп выиграл выборы у своего соперника от Демократической партии Камалы Харрис 5 ноября 2024 года.