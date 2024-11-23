WSJ: Киев работает над «более чем одной» баллистической ракетой

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Украина реализует секретную программу по созданию баллистических ракет, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как заявила изданию заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр, новое вооружение может быть введено в эксплуатацию в ближайшее время. Соответствующая секретная программа реализуется Киевом, уточнила она.

Ранее председатель делегации Украины в НАТО Егор Чернев заявил, что Киев почти создал новую баллистическую ракету «Гром-2», которая якобы может долететь до Москвы.

Эксперты считают, что это оружие не сможет повлиять на ход СВО, где российские военные перемалывают «изнуренные» части ВСУ.