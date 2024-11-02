Председатель делегации Украины в НАТО Егор Чернев утверждает, что Киев почти создал новую баллистическую ракету «Гром-2», которая якобы может долететь до Москвы. Однако даже если украинцы создадут такое оружие, оно не изменит ход СВО, пишет издание The Telegraph .

«Поверьте, скоро будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация», — утверждал Чернев.

Работа над «Громом-2» ведется более десятка лет. В августе украинский президент Владимир Зеленский говорил об успешном испытании особой ракеты, и Telegraph предполагает, что он имел в виду именно «Гром-2».

С этой ракетой, как пишет издание, у Украины появится возможность наносить удары вглубь России своим оружием, что «освободит страну от ограничений, налагаемых ее важнейшими союзниками». Раньше украинские власти во главе с Зеленским «умоляли» западных партнеров снять запрет на дальнобойные удары вглубь РФ, а при появлении «Грома-2» «украинцам не придется спрашивать разрешения».

Однако даже если Украина попробует атаковать Россию своей новой ракетой, такие попытки не изменят ход конфликта. Российские войска «медленно, но верно» идут вперед по всему украинскому фронту, подчеркнули на Западе.

«Русских слишком много, чтобы изнуренные украинские войска могли их сдерживать», — отмечается в статье.