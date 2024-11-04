WSJ: Иран может нанести масштабный удар по Израилю
Иран может атаковать Израиль более мощным оружием
Военные Ирана могут атаковать Израиль более мощным оружием и использовать регулярную армию для наземной операции, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на источники в Тегеране утверждает, что иранские власти готовят комплексный ответ на атаку Израиля.
Военные исламской республики могут использовать более мощные боеголовки в ракетах. Не исключено использование Ираном иракской территории для проведения части операции, указано в публикации.
Ранее Израиль нанес удар по военным объектам Ирана. При этом не были затронуты ядерные центры и топливные предприятия.