Израиль своим ударом лишил Иран возможности производить баллистические ракеты

В ночь на 26 октября Израиль своим ударом вывел из строя ключевой компонент по производству баллистических ракет в Иране, лишив его возможности быстро пополнять свои запасы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Axios.

Из-за уничтоженного оборудования Тегеран может отказаться от дальнейших ракетных ударов. Самостоятельно Иран не может производить «крайне сложное оборудование», которое ранее закупалось в Китае. На восстановление разрушенных объектов, по предварительным оценкам, может понадобиться один год.

Осведомленный источник уточнил, что Израиль уничтожил в Иране 12 планетарных смесителей. Их использовали для изготовления твердого топлива для ракет дальнего действия.

Несмотря на то, что у Ирана достаточный запас ракет, он все равно не сможет в том же объеме обеспечивать поступления снарядов «Хезболлы» и в целом сократит использование такого вида оружия.