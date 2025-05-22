WSJ: Европа ожидает продолжения американских поставок оружия Киеву

Европейские лидеры скептически оценивают перспективы изменения политики США по военной помощи Украине, несмотря на смену администрации в Вашингтоне, сообщает ТАСС .

По данным The Wall Street Journal, в ЕС убеждены, что американские поставки оружия продолжатся, пока их финансируют европейские союзники и сам Киев.

«Администрация Трампа вряд ли остановит этот поток, ведь это прибыльный бизнес», — приводит издание слова дипломатического источника в Брюсселе. При этом европейские чиновники осознают, что основное бремя поддержки Украины теперь ложится на ЕС.

На фоне этих дискуссий в Киеве звучат тревожные сигналы. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что поставки из последнего утвержденного при Байдене пакета помощи закончатся уже этим летом, а о новых партиях вооружений речи пока не идет.

Показательно, что госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности, в своем заявлении совместил два тезиса: подтвердил продолжение военной помощи, но подчеркнул, что «конфликт должен закончиться».

Ситуация осложняется тем, что, по данным украинского командования, объемы поступающего американского вооружения уже сократились. Как отмечают эксперты, это может серьезно повлиять на боеспособность ВСУ в ближайшие месяцы, особенно если европейские партнеры не смогут компенсировать нехватку.