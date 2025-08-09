сегодня в 20:44

WSJ: ЕС и Киев представили предложение по урегулированию конфликта на Украине

Киев и Евросоюз представили совместное предложение по урегулированию российско-украинского конфликта к предстоящим переговорам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

План разрабатывали правительства Украины, Великобритании, Германии и Франции. Европейские страны поставили цель «провести вместе с Украиной общую красную линию» для потенциальных переговоров по урегулированию конфликта.

По данным издания, инициатива предполагает прекращение огня «до любых дальнейших шагов», обмен территориями на взаимной основе с выводом войск и гарантии безопасности для Киева в обмен на возможное членство в НАТО.

План был представлен на рассмотрение вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, а также спецпосланникам президента США Киту Келлогу и Стивену Уиткоффу.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, в ходе саммита на Аляске лидеры сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.