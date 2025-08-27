WSJ: Египет готовит сотни палестинцев для отправки в сектор Газа

В Египте начали готовить сотни палестинцев, которые составят будущий контингент безопасности. Он должен будет встать на позиции в секторе Газа после завершения конфликта с Израилем, сообщает « Взгляд » со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Размер контингента — до 10 тыс. солдат. Его задача — обеспечение безопасности в секторе Газа после окончания конфликта.

Кандидатов отправили на обучение в военные академии Египта. Когда будет заключено перемирие, Египет собирается принять примерно пять тыс. бойцов. Их обучат по той же схеме.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сказал, что Белый дом надеется на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца 2025 года. Соединенные Штаты проводят встречи сразу по трем конфликтам — между Россией, Украиной, Ираном, Израилем и ХАМАС.