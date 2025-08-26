США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца 2025 года

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что Белый дом рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца 2025 года, сообщает ТАСС .

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — сказал Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Он добавил, что в настоящее время представители США обсуждают возможность присоединения нескольких стран к так называемым Авраамовым соглашениям, направленным к нормализации отношений с Израилем.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США переложили обязанность по финансированию Украины на плечи союзников по НАТО, в то время как Вашингтон сконцентрирован на продаже им различного вооружения. По его словам, Белый дом больше не вовлечен в финансирование Киева, а хочет завершения конфликта.