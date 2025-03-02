Европейские политики ожидают вывода 20 тыс. военных США из региона, о которых говорила еще администрация экс-президента Штатов Джо Байдена, сообщает РИА Новости .

Об это написала газета Washington Post, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Кроме того, один дипломат НАТО отметил, что не удивится, если однажды указанные военные силы, которые были развернуты в разгар чрезвычайного планирования, вернутся на домашнюю базу в США. По его мнению, если военные покинут европейскую территорию, то это будет возвращением к нормальной жизни.

При этом, по информации издания, евролидеры хотят получить гарантии, что вывод войск США из Европы не будет результатом договоренности американского главы Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

По мнению WP, движение президента Штатов к перестройке отношений с РФ сейчас подпитывает кошмар Евросоюза, когда Вашингтон принимает требования Москвы, касающиеся отступления Североатлантического альянса из Восточной Европы в рамках сделки. При этом соседи России становятся уязвимыми до того, как смогут укрепить оборону.