WP: США могут надавить на Киев, чтобы он сел за стол переговоров 2 июня

США настаивают на участии Киева в переговорах с Москвой в Стамбуле 2 июня. Вашингтон может надавить на Украину в этих целях, сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post (WP).

Как пишет издание, стороны «зашли в тупик» при согласовании условий урегулирований украинского конфликта. Эта ситуация поставила Киев «в неловкое дипломатическое положение».

Газета утверждает, что Украина зависит от военной помощи США. Белый дом может этим воспользоваться, чтобы попытаться надавать на киевские власти, чтобы те отправили свою делегацию на переговоры с Россией, запланированные 2 июня в Стамбуле.

Причем США могут подсказать Украине проигнорировать ее требования по поводу того, чтобы Россия предварительно предъявила меморандум.

Переговоры делегаций двух стран запланировано провести в Стамбуле 2 июня. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Киев согласен встретиться с РФ, но сначала хочет получить от Москвы меморандум об урегулировании конфликта.