WP рассказала, как релоцироваться из США после победы Трампа

Газета The Washington Post опубликовала список стран, в которые могут переехать американцы, недовольные победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Журналисты рассказали об эмиграции в 5 стран.

Издание отмечает, что после победы Трампа в американском сегменте Сети начала расти поиски по запросу «переехать за границу». Многие американцы гуглили, как перебраться в Канаду, Ирландию, Новую Зеландию и Великобританию. Издание, в свою очередь, также предложило рассмотреть Австралию в качестве одного из направлений для эмиграции.

WP отмечает, что стать полноценным релокантом может быть «сложно и дорого». По ее данным, многие американцы не решаются на полную эмиграцию, а делают выбор в пользу получения виз цифрового кочевника — чтобы временно жить в другой стране и работать удаленно.

Между тем аналитик по международным делам Тим Маршалл в беседе с изданием Sky News заявил, что Дональд Трамп «бросит Украину под автобус» после 20 января.