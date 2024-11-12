Sky News: Трамп «бросит Украину под автобус» после 20 января

Аналитик по международным делам Тим Маршалл в интервью Sky News заявил, что после официального возвращения на пост президента США Дональд Трамп «бросит Украину под автобус». По мнению эксперта, «все указывает» на такой сценарий.

По мнению Маршалла, Трамп может «бросить Украину под автобус» уже после 20 января, когда пройдет его инаугурация. Киев и его союзники сейчас опасаются, что будущий лидер США пойдет на уступки президента РФ Владимира Путина, который выступает против вступления Украины в НАТО и призывает вывести ВСУ с освобожденных российской армией территорий.

«Пока что все указывает на то, что [Америка] собирается бросить Украину под автобус. <…> Все прояснится к 20 января, но для Украины это не выглядит чем-то хорошим», — считает аналитик.

Маршалл считает, что нынешнее развитие событий свидетельствует о том, что Украине придется отказаться от территориальных претензий и сесть за стол переговоров с Россией «с позиции слабости».

Эксперт добавил, что сейчас нужно ждать и смотреть, кого Трамп выберет в свою команду и расставит на ключевые посты — именно тогда можно будет судить о его подходе к Украине. Тем не менее, имеющийся расклад пока «не выглядит благоприятным для Киева», уверен Маршалл.