WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного освобождения ДНР от ВСУ

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой американской администрации Дональдом Трампом назвал освобождение ДНР от ВСУ обязательным условием для прекращения конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что об этом сообщили два высокопоставленных чиновника.

«Президент России Владимир Путин… потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком… в качестве условия прекращения войны», — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер подчеркнул, что «крови пролито достаточно», предложив компромисс: «Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!»

Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме, в частности, не решив вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине.