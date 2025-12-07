сегодня в 05:57

WP: поток наркотиков из Венесуэлы в США незначителен

Поток наркотиков, которые попадают в Соединенные Штаты из Венесуэлы, незначителен, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости военных ударов для борьбы с наркотрафиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Очень небольшая часть производимых в Венесуэле наркотиков проникает через американские границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть поставок фентанила поступает в США из Мексики, а кокаина — из Колумбии.

Ранее в регион прибыл эсминец USS Thomas Hudner, который усилил ранее развернутую авианосную группу во главе с USS Gerald R. Ford.

Вашингтон объясняет свои действия борьбой с наркоторговлей, однако в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», подчеркнув при этом отсутствие планов по началу войны с Венесуэлой.

