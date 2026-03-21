WP: Куба отказала США в ввозе дизеля для нужд американского посольства
Кубинские власти отказали американскому посольству в республике в запросе на ввоз дизельного топлива, который нужен для генераторов, сообщает ТАСС.
Об этом написала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на внутренний документ Госдепартамента США.
Отказ произошел на текущей неделе. Власти Кубы посчитали этот запрос неприличным из-за идущей энергетической блокады острова со стороны Вашингтона.
Как уточнило издание, посольство США на Кубе уже минимум 18 месяцев полагается на дизельные генераторы из-за частых перебоев в подаче света. Отказ в поставках может привести к тому, что сотрудники дипмиссии, не занятые в основной деятельности, уедут с острова в мае или ранее.
Куба испытывает острый дефицит топлива, который усугубился после решения администрации президента США Дональда Трампа от 29 января о блокаде. Это периодически приводит к акциям протеста в стране. Кубинские власти утверждают, что через энергетическую блокаду США хотят подорвать экономику острова и создать невыносимые условия для жизни населения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.