WP: Куба отказала США в ввозе дизеля для нужд американского посольства

Кубинские власти отказали американскому посольству в республике в запросе на ввоз дизельного топлива, который нужен для генераторов, сообщает ТАСС .

Об этом написала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на внутренний документ Госдепартамента США.

Отказ произошел на текущей неделе. Власти Кубы посчитали этот запрос неприличным из-за идущей энергетической блокады острова со стороны Вашингтона.

Как уточнило издание, посольство США на Кубе уже минимум 18 месяцев полагается на дизельные генераторы из-за частых перебоев в подаче света. Отказ в поставках может привести к тому, что сотрудники дипмиссии, не занятые в основной деятельности, уедут с острова в мае или ранее.

Куба испытывает острый дефицит топлива, который усугубился после решения администрации президента США Дональда Трампа от 29 января о блокаде. Это периодически приводит к акциям протеста в стране. Кубинские власти утверждают, что через энергетическую блокаду США хотят подорвать экономику острова и создать невыносимые условия для жизни населения.

